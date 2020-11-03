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Спектакль Игрок в РУСДРАМе

Новгородские гастроли: РУСДРАМ едет на фестиваль со спектаклем "Игрок"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20201103/1031210881/Novgorodskie-gastroli-RUSDRAM-edet-na-festival-so-spektaklem-Igrok.html

Премьера спектакля "Игрок" в РУСДРАМЕ состоялась в 2018 году, и уже во второй раз театр выезжает с ним на гастроли.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Русский драматический театр имени Искандера планирует 8 ноября поехать на Международный театральный фестиваль Достоевского в Великом Новгороде, сообщил Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Пресс-конференция по премьере спектакля Игрок
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Несколько месяцев назад мы получили приглашение к участию в одном из самых известных и престижных российских театральных фестивалей - Международном фестивале Достоевского в Великом Новгороде. Мы, Республика Абхазия, будем участвовать в международной программе, наш театр приглашен со спектаклем "Игрок" в постановке Антона Киселюса", - поделился Хинтба.

В фестивале также будут участвовать театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Пскова и других городов России. Международная программа сократилась ввиду того, что не все открыли свои границы.

В спектакле "Игрок" принимает участие абхазская капелла, но сейчас она не нашла возможности поехать на фестиваль, и ее заменит знаменитый концертный хор Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова.

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"Мы очень рассчитываем, что нам ничего не помешает выехать в Великий Новгород и сыграть 8 ноября этот спектакль в этом замечательном городе России", - рассказал гендиректор.

Спектакль будет транслироваться в режиме онлайн на портале Культура.рф

"Игрок" поставлен по роману Федора Михайловича Достоевского, его премьера в РУСДРАМе состоялась 27 марта 2018 года.

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