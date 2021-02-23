Произведения абхазского писателя Виталия Шария перевели на осетинский язык

На осетинский язык перевели два рассказа Виталия Шария – "Марика" из сборника повестей и рассказов "Букет Абхазии" и "Ошибка минера" из сборника "Танк не страшнее кинжала".

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Два рассказа писателя Виталия Шария опубликованы в литературно-художественном журнале "Фидиуаг" ("Глашатай"), который выходит в Южной Осетии.

"На осетинский язык мои рассказы переводят уже во второй раз, ранее в том же журнале опубликовали другое произведение. Также на армянский язык переводился один из рассказов, который сейчас вышел в журнале "Фидиуаг", это "Ошибка минера", переводом на армянский язык занимался член Союза писателей Абхазии Артавазд Сарецян", - рассказал автор произведений Виталий Шария.

Рассказ "Марика" на осетинский язык перевела детская писательница Асиат Наниева, "Ошибку минера" – прозаик Алан Остаев. Предисловие к публикации написал председатель Союза журналистов Южной Осетии Батрадз Харебов.

"С Батрадзом Харебовым мы познакомились еще во время нашей войны, он приезжал сюда. С тех пор частенько пересекаемся с ним на разных международных площадках. Когда я ему подарил книгу "Букет Абхазии", он предложил югоосетинским литераторам перевести рассказ", - отметил писатель.

Виталий Шария рассказал о произведениях, которые были переведены на осетинский язык. Рассказ "Ошибка минера" основан на эпизоде Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Мне рассказали об одном случае, когда боец абхазской армии как-то наступил на мину разгрузочного действия, когда с нее сходишь, раздается взрыв. Я немного видоизменил этот случай, молодому бойцу показалось, что он наступил на мину, когда спускался к ручью, причем он был совсем один. Он так простоял много часов, думая, что делать, но потом оказалось, что он просто наступил на сучок, который хрустнул. В итоге у него появилась первая седина", - говорит автор.

Другой рассказ "Марика" также в какой-то мере связан с войной, отметил Виталий Шария.

"Второй рассказ тоже связан с войной каким-то образом, хотя тематика другая. Там есть собирательный образ молодой женщины, у которой любимый человек погиб во время войны в Мартовском наступлении. После войны она приходит на его могилу с цветами, но когда уходит, кладет букет цветов на соседнюю могилу, потому что знает, что придет вдова этого человека, которая может догадаться, что она приходила, и не хочет какой-то конфликтной ситуации", - сказал автор.

Каждое произведение складывается из разных эпизодов, впечатлений и воспоминаний, заметил Шария. Он также добавил, что для того чтобы был взаимный обмен с югоосетинскими литераторами, было бы полезно публиковать переводы их произведений в абхазских журналах.

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