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Хибла Герзмава возглавила оперную премию "Онегин"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210922/1033257373/Khibla-Gerzmava-vozglavila-opernuyu-premiyu-Onegin-.html

Национальная оперная премия "Онегин" будет в шестой раз вручена в Санкт-Петербурге 11 ноября 2021 года.

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава стала президентом российской национальной оперной премии "Онегин". Об этом сообщает Министерство культуры Абхазии. 

"Меня долго уговаривали стать президентом премии, поскольку для меня президентство – это особый шаг. Президент должен сделать много и энергетически, и физически. Нужно вложить все свои возможности и таланты – от способности жить на сцене до умения видеть новые имена. Хочется предложить какие-то новшества, и я буду над этим работать. Я вижу свою задачу в том, чтобы укреплять международные связи премии, и в том, чтобы наш зритель становился более молодым. Потому что опера – это модно", - отметила певица.

Премия существует с 2016 года и вручается ежегодно в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония пройдет на исторической сцене Михайловского театра. В этом году почти 100 заявок подали в конкурсных и внеконкурсных номинациях 25 театральных коллективов со всей России.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Оперная певица Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.

Герзмава является Народной артисткой Абхазии и России, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".

Президент России Владимир Путин 12 июня вручил Хибле Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусств.

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