Новые санкции США против России вступят в силу 26 августа

Вашингтон заявил о введении второго пакета санкций под предлогом применения Россией химического оружия в Солсбери в субботу 3 августа.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Минфин США проинформировал о том, что новый пакет санкций против России вступит в силу 26 августа, передает РИА Новости.

"Директива вступит в силу 26 августа 2019 года после периода уведомления конгресса, который необходим по закону CBW (закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года - ред.)", - сказано в сообщении ведомства.

Госдепартамент США изначально сообщал, что новые санкции вступят в силу 19 августа.

Новые санкции против России в рамках "дела Скрипалей" предусматривают ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американские банки не смогут участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России не в рублях. Будут введены и дополнительные ограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.

При этом минфин США в субботу пояснил, что новые санкции США не распространяются на госкомпании.

Отравление в Солсбери

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позже Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", которых назвал "офицерами ГРУ", — Александра Петрова и Руслана Боширова. Но затем сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что были в Британии как туристы и не связаны со спецслужбами.

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