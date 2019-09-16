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Покупатели в супермаркете

Разгадать шифр: как правильно прочитать маркировку на товаре

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Как расшифровать содержание этикетки товара и о чем говорит отсутствие штрихкода на ней, рассказали специалисты Роскачества.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Эксперты Роскачества обратили внимание потребителей, что первым на этикетке указывается ингредиент, массовая доля которого в товаре больше.

Ингредиенты перечисляются по принципу убывания, отмечается в сообщении на сайте организации. В то же время, фрукты, ягоды, овощи, орехи, злаки, грибы, пряности, специи могут перечисляться в любой последовательности.

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Как подчеркивают специалисты, наименование продукта - это точная его характеристика продукта, включающая физические свойства или специальные способы обработки. Название и количество продукции должны указываться шрифтом не менее двух миллиметров высотой, другие сведения - шрифтом не менее 0,8 миллиметра высотой.

На любой этикетке должна быть информация о наименовании пищевой продукции, ее составе, количестве или весе, о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, в том числе после вскрытия упаковки. Кроме того, на этикетке указывается наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности, сведения о наличии компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО), а также единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ЕАЭС.

Кроме того, производитель обязан указывать на этикетке компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию и противопоказаны при определенных заболеваниях.

Если в продукте есть пищевые добавки, на этикетке должны быть указаны их наименования и назначение каждой из них. В Роскачестве также отметили, что на этикетке также должна быть размещена информация о наличии в продукте красителей, которые способны влиять на активность и внимание детей.

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Предупреждение "Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией" означает, что это безалкогольный напиток с кофеином в количестве, превышающем 150 миллиграмм на литр, и достаточном для тонизирующего эффекта. Он также может содержать лекарственные растения и их экстракты с тем же эффектом.

Отмечается, что наличие компьютерного штрихкода на товаре не гарантирует того, что перед покупателем оригинальный товар, равно как и отсутствие штрихкода не говорит о том, что это - подделка. Такая кодировка облегчает работу производителям и продавцам, но для покупателя в ней мало полезного.

Информация на этикетке должна сохраняться в течение всего срока годности пищевой продукции: не стираться из-за влаги или других условий хранения, говорится в сообщении организации.

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Теги:
товары, Роскачество


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