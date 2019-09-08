ЦИК Абхазии: явка во втором туре выборов президента к полудню составила 19%

Центральная избирательная комиссия Абхазии сообщила первые данные по явке во втором туре президентских выборов в республике.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Во втором туре президентских выборов к 12 часам дня в Абхазии проголосовало 19% избирателей, сказала пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа.

В списки избирателей внесено 125 401 человек, из них уже проголосовало 23 830.

"Явка в сравнении с первым туром на это время практически одинаковая, в первом туре явка была на 27 сотых процентов больше - 19,27% на 12:00", - сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.

По его словам, нарушений в ходе выборов не выявлено, поступают вопросы, которые носят организационный характер, их разрешают на местах, проинформировал он.

"К 15:00, надеемся, что явка на выборах будет обеспечена", - подчеркнул Тамаз Гогия.

В первом туре голосования, который прошел 25 августа, принимали участие девять кандидатов.

Согласно закону, если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, назначается второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов избирателей.

Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 24,83%, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа - 22,91% голосов избирателей.

Явка в первом туре составила 65,18%.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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