МВД Абхазии готово пресекать провокации на выборах, заявил Гарри Аршба

Общественную безопасность во время проведения второго тура президентских выборов в республике обеспечивают 700 сотрудников МВД.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Сотрудники МВД республики готовы пресекать провокации во время проведения второго тура голосования на выборах, если таковые будут, но ожидается, что все пройдет спокойно, сказал министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

"В 35 округах на 152 избирательных участках задействовано 700 сотрудников органов внутренних дел по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан. Руководящий и командный состав с 7 сентября был переведен на усиленный режим несения службы, в приближенных к избирательным участкам районах увеличена была плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил центрального аппарата", - подчеркнул министр.

Главная задача сотрудников МВД задействованных на избирательных участках - оказание помощи избирательным комиссиям по соблюдению гражданами установленных правил, заметил он.

По его словам, никаких правонарушений общественного порядка и уголовных преступлений на территории Абхазии в день проведения выборов не зарегистрировано.

Второй тур выборов президента был назначен, так как по итогам первого выявить победителя не удалось – ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 24,83%, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа - 22,91% голосов избирателей.

Избранным президентом по итогам второго тура считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

Если пункт "против всех" наберет наибольшее число голосов, то выборы будут признаны несостоявшимися и будет назначено новое голосование.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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