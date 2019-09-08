Тамаз Гогия: поступила устная жалоба из Черкесска

СУХУМ, 8 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Поступила устная жалоба с избирательного участка, расположенного в Черкесске, сказал председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия.

"Она носила характер предоставления возможности наблюдателям осуществлять наблюдение вплотную к рабочему месту членов комиссии, чтобы визуально видеть паспортные данные голосующих. Дело в том, что в российском законодательстве есть ограничения в этом плане, основной состав черкесской комиссии - это представители Северного Кавказа, то есть у них есть представление об ограничениях в предоставлении паспортных данных, если избиратель этого не хочет", - заметил Гогия.

Однако по абхазскому законодательству должна быть абсолютная визуальная доступность наблюдателя, чтобы он мог наблюдать, как проставляется штамп, какого образца паспорт, при этом не препятствовать работе избирательной комиссии, подчеркнул глава ЦИК.

"При взаимных консультациях мы сняли этот вопрос, я думаю, что вопрос снят, это не влияет на ход голосования и на итог голосования", - подчеркнул Гогия.

В основной список избирателей было внесено 126 577 человек, из них проголосовало 48 614 избирателей.

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.

Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур голосования.

Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если пункт "против всех" наберет большинство голосов, выборы будут объявлены несостоявшимися.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Читайте также: