СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. По обновленным данным, Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии, подвел предварительные итоги председатель ЦИК Тамаз Гогия.

По данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал 47,38% голосов.

Его оппонент Алхас Квициниа – 46,19% голосов.

Против всех проголосовали 3154 человека.

Окончательные итоги голосования ЦИК озвучит в течение трех дней.

Лидер оппозиционной партии "Амцахара" не признал результатов выборов и намерен оспаривать их в суде. Председатель ЦИК Тамаз Гогия считает, что ничего удивительного нет в том, что штаб кандидата Алхаса Квициниа будет оспаривать результаты выборов в суде.

Тамаз Гогия отметил, что второй тур выборов прошел без нарушений, явка, по предварительным данным, составила 65,98 % (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%).

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Читайте также: