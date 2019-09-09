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Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии

© Sputnik / Илья Питалев
Выборы в Абхазии: Хаджимба vs Квициниа
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Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (49)
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Второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября, явка избирателей составила 65,98 % от общего списка избирателей.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. По обновленным данным, Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии, подвел предварительные итоги председатель ЦИК Тамаз Гогия. 

По данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал 47,38% голосов.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Второй тур выборов президента Абхазии: текстовая трансляция

Его оппонент Алхас Квициниа – 46,19% голосов.

Против всех проголосовали 3154 человека.

Окончательные итоги голосования ЦИК озвучит в течение трех дней. 

Лидер оппозиционной партии "Амцахара" не признал результатов выборов и намерен оспаривать их в суде. Председатель ЦИК Тамаз Гогия считает, что ничего удивительного нет в том, что штаб кандидата Алхаса Квициниа будет оспаривать результаты выборов в суде.

Тамаз Гогия отметил, что второй тур выборов прошел без нарушений, явка, по предварительным данным, составила 65,98 % (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%).

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (49)
Теги:
ЦИК Абхазии, Тамаз Гогия, Алхас Квициниа, Рауль Хаджимба, выборы президента Абхазии


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