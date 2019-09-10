Хаджимба выступает за перераспределение президентских полномочий

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Хаджимба заявил, что был и остается сторонником перераспределения президентских полномочий.

"Мы писали и говорили об этом, но некоторым показалось, что это является слабостью президента, ничего подобного", - сказал президент.

Он не согласен с мнением оппонентов, что за время его пятилетнего срока ничего не было сделано для развития государства.

"Что касается конституционных реформ, меня всегда удивляет, когда говорят о том, что ничего не сделано за это время. Сделано много. Это касается конституционной реформы судебной системы, вопросов, связанных с возможностью перераспределения полномочий, была соответствующая комиссия, которая занималась этими вопросами. Я хорошо помню, как некоторые господа говорили, что нужно уйти в парламентскую республику, говорили, что ни в коей мере нельзя перераспределять полномочия, президент должен быть надежным, в его руках должна быть полнота власти, а сегодня говорят совершенно по-другому. Жизнь покажет, на какие реформы мы пойдем дальше", - добавил он.

При этом глава государства заметил, что должен сохраняться баланс между ветвями власти.

Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября.

Действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал 39 тысяч 793 голоса, а его оппонент Алхас Квициниа - 38 тысяч 766. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии в воскресенье 8 сентября.

Алхас Квициниа не согласился с результатами и намерен их оспаривать в Верховном суде Абхазии.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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