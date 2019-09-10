Хаджимба: буду говорить со всеми, кто готов с нами строить государство

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Победивший на выборах президента Абхазии действующий глава республики Рауль Хаджимба сказал, что готов работать с представителями оппозиции.

"Мне часто говорили по поводу того же Анкваба (экс-президент Абхазии Александр Анкваб – ред.), почему с ним разговариваем? Потому что он гражданин Абхазии, потому что он депутат Парламента и человек, обладающий опытом государственного строительства. Я разговаривал и буду разговаривать со всеми, кто готов строить с нами государство", - сказал он.

По словам Хаджимба, он до сих пор открыт к сотрудничеству с оппозицией.

"Мы предлагали варианты, которые позволили бы объединить наше общество, еще давно, с момента нашего прихода во власть. Я не раз говорил о создании консультативного совета, но, к сожалению, никто на это не пошел. Каждый следует своим принципам. Будет хорошо, если мы все вместе сделаем так, чтобы было хорошо для государства, а не для отдельно взятого круга людей", - добавил он.

Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября.

Действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал 39 тысяч 793 голоса, а его оппонент Алхас Квициниа - 38 тысяч 766. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии в воскресенье 8 сентября.

Алхас Квициниа не согласился с результатами и намерен их оспаривать в Верховном суде Абхазии.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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