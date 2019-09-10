Алхас Квициниа еще не оспаривал итоги выборов в Верховном суде Абхазии

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Штаб Алхаса Квициниа, проигравшего президентскую гонку действующему главе республики Раулю Хаджимба, не успел во вторник обратиться в Верховный суд Абхазии с требованием проверить законность решения Центральной избирательной комиссии и планирует это сделать в среду 11 сентября, сообщил Sputnik кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа.

"Сегодня мы уже окончательно подготовили документы для обращения в суд, нам надо было, чтобы специалисты их тщательно изучили, и уже завтра будем направлять документы в Верховный суд республики", - сказал он.

Алхас Квициниа считает, что победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

Накануне выборов Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов.

19 статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала различные толкования. В ней четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре. После консультаций с представителями избирательных штабов ЦИК Абхазии решил, что победитель определяется простым большинством голосов.

Глава ЦИК Тамаз Гогия обращался в Парламент, Конституционный и Верховные суды республики.

"Народное Собрание находится в отпуске, в ответном письме Парламента была ссылка на 15-ю статью закона "О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента Абхазии", согласно которой ЦИК дает инструкции по вопросам применения этого закона", - сказал Гогия.

По данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,17% голосов.

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