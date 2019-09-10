Завершилось собрание сторонников Алхаса Квициниа у штаба "Амцахара"

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Собрание сторонников проигравшего на выборах президента Абхазии Алхаса Квициниа у штаба партии "Амцахара" в Сухуме завершилось, передает корреспондент Sputnik.

Организаторы призвали всех собраться в день, когда Верховный суд будет выносить решение об итогах президентских выборов.

"Мы должны объединиться, если понадобится не спать. Наши действия приведут нас к правде. Мы хотим, чтобы суд вынес законное и справедливое решение. Мы никому не угрожаем, а лишь хотим, чтобы закон восторжествовал с помощью нашего независимого Верховного суда и будем поддерживать его независимость. Мы будем вместе и будем сильны", - сказал Квициниа, обращаясь к своим сторонникам.

Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября.

Действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал 39 тысяч 793 голоса, а его оппонент Алхас Квициниа - 38 тысяч 766. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Алхас Квициниа не согласился с результатами и намерен их оспаривать в Верховном суде Абхазии. Во вторник, как он планировал ранее, его штаб не успел подготовить документы и они будут переданы в Верховный суд в среду 11 сентября, заверил Квициниа.

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