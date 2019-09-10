Рауль Хаджимба обратился к собравшимся у здания администрации сторонникам

СУХУМ, 10 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Сторонники новоизбранного президента Абхазии Рауля Хаджимба собрались у здания администрации президента во вторник 10 сентября.

Обращаясь к собравшимся, Хаджимба подчеркнул, что, несмотря на недовольство представителей оппозиционных сил, выборы закончились в пользу действующей власти. В ходе первого и второго тура президентских выборов ни одного замечания со стороны международных наблюдателей и представителей штабов выявлено не было, подчеркнул президент.

"Мы говорили на дебатах о том, что кто выиграет, и кто проиграет, друг друга поздравят. И сегодня после этого говорить, что они не признают выборы, было бы с их стороны не очень корректно и неправильно. Я понимаю, хочется оспорить это, да, они пытаются подать в суд. Сегодня то, что было организованно ими, нацелено на то, чтобы собрать людей и показать, продемонстрировать, что суд должен признать только одно решение.

Выборы прошли, результаты очевидны, и мы должны спокойно понять, мы должны делать свою работу", - сказал Хаджимба.

Глава государства отметил, что действующая власть и оппозиция должны работать совместно во благо развития государства, и обратил внимание на то, что представители оппозиции уже успешно работают во властных структурах. © Sputnik / Томас Тхайцук Сторонники Алхаса Квициниа собрались у штаба партии "Амцахара"

"Должна быть и власть, и оппозиция. Должны быть разговоры на тему того, как нам дальше жить. Но делать это нужно корректно",- сказал он.

После обращения президента собравшиеся у администрации разошлись.

Сторонники проигравшего на выборах президента Абхазии кандидата Алхаса Квициниа собрались у штаба партии "Амцахара" с требованием пересмотра итогов президентских выборов Верховным судом Абхазии во вторник 10 сентября.

Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября.

Действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал 39 тысяч 793 голоса, а его оппонент Алхас Квициниа - 38 тысяч 766. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Алхас Квициниа не согласился с результатами и намерен их оспаривать в Верховном суде Абхазии. Во вторник, как он планировал ранее, его штаб не успел подготовить документы и они будут переданы в Верховный суд в среду 11 сентября, заверил Квициниа.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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