Со всего света: рецепты мороженого из разных стран

В мире огромное количество видов мороженого, каждый из которых отличается не только своей формой, но и вкусом.

Очень трудно представить нынешние жаркие летние дни без уникального десерта – мороженого. Ванильное и шоколадное, с джемом и изюмом, в вафельном стаканчике и на палочке – разнообразие вкусов и форм холодной сладости манит всех. Не только дети, но и взрослые не могут отказать себе в удовольствии полакомиться этим вкусным десертом.

Sputnik Азербайджан представляет инфографику, в которой представлены самые разнообразные и необычные виды мороженого со всего мира.

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