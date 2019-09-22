Индекс iPhone: сколько дней нужно работать, чтобы позволить себе новинку

С каждым годом ценовая политика Apple вызывает все больше недоумения и порождает массу мемов. После презентации нового iPhone 11 Pro мы решили разобраться, сколько дней нужно работать, чтобы заработать на новинку.

Возглавили рейтинг Швейцария, США и Люксембург, где соотношение цены iPhone к средней заработной плате является самым выгодным. Среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 за 4,8 рабочего дня, американец – за 5,8 дня, a люксембуржец – за 6,7 дня.

Россияне же в этом году немного улучшили свои показатели: 47 дней вместо 48,2 в 2018 году.

Антирекорд принадлежит Мексике: в этой стране среднестатистический житель должен откладывать на новый iPhone 54,2 дня. В таких странах, как Финляндия и Польша, новый гаджет равнозначен по стоимости 10,2 и 31,8 рабочего дня соответственно.

О том, сколько придется работать гражданам разных стран ради покупки нового гаджета - в инфографике Sputnik Эстония.

Компания Apple во вторник 12 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартуют в России с 18 сентября, продажи - с 20 сентября. Цена на iPhone 11 будет составлять от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max - от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей.

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