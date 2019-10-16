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Свадьба, кухня и борьба: программа фестиваля "Абаза" в Абхазии

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Программа фестиваля Абаза в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния

Первый культурно-спортивный фестиваль "Абаза" пройдет в Абхазии с 16 по 18 октября. В нем примут участие творческие коллективы из Карачаево- Черкессии и Абхазии, а также спортсмены из России и Северного Кавказа.

Ежегодный культурно-спортивный фестиваль "Абаза" проходит в Абхазии впервые. Цель фестиваля – знакомство разных поколений абхазов с культурой и историей абазин, популяризация этнокультурного наследия народа абаза, сохранение и развитие родного языка.

Кан Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тания о первом фестивале "Абаза" в Абхазии: дело нашего гостеприимства

Фестиваль в Абхазии будет разделен на две части. С 16 по 17 октября в Гудауте пройдет турнир по вольной борьбе за кубок председателя ВААК Муссы Экзекова. Турнир соберет спортсменов из Абхазии, Краснодарского края и Северного Кавказа.

18 октября в Сухуме на площади у Абхазского драматического театра состоится культурная часть фестиваля. Его изюминкой станет представление, рассказывающее о старинном абазинском обряде привода невесты в дом. Также гостей фестиваля будут знакомить с национальными абазинскими блюдами, а этнографический музей села Эльбурган и Государственный музей Абхазии представят экспозицию своих коллекций.

На площади у Абхаздрама также развернется выставка старинных фотографий "Они называют себя абаза". В совместной концертной программе примут участие театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкессии, эстрадные исполнители из Абхазии – Людмила Гумба, Заур Зухба, коллектив "Адау" и этнографический ансамбль "Ахьышьтра".

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Теги:
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