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Четыре месяца выходных: производственный календарь Абхазии на 2020 год

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© Foto / Леон Гуния
Sputnik Абхазия

Кабинет министров Абхазии утвердил республиканский производственный календарь на 2020 год в среду 23 октября.

В 2020 году Абхазия в общей сложности будет отдыхать 121 день, а работать 245 дней. В постановлении Кабинета министров республики указано, что в связи с совпадением выходных и праздничных дней, понедельник 9 марта объявлен выходным днем, так как 8 марта выпадает на воскресенье.

День победы в Великой отечественной войне в 2020 году будут отмечать в субботу, и поэтому понедельник 11 мая объявлен выходным днем.

В целях рационального использования выходных и праздничных дней министры также перенесли следующие рабочие дни: пятница 3 января на субботу 11 января, понедельник 13 января на субботу 18 января.

В связи с тем, что Пасха выпадает на воскресенье 19 апреля, следующий понедельник 20 апреля будет нерабочим днем.

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