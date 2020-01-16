Гогия о предстоящих выборах президента Абхазии: думаю, не будет проблем с явкой

В эфире радио Sputnik глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия выразил уверенность в том, что активность на предстоящих президентских выборах будет высокая.

В среду 15 января ЦИК утвердил календарный план по подготовке к проведению повторных президентских выборов. Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии начнется с 22 января и закончится 11 февраля.

"Люди устали, конечно. Но тем не менее у нас народ политизированный. Думаю, что активность будет на выборах, уверен, что явка будет. А это значит, что выборы состоятся. Думаю, что с этим не будет проблемы, потому что всем хочется, чтобы наконец-то воцарилось спокойствие в стране, чтобы все приступили к нормальной работе, к нормальной жизни, чтобы все было так, как задумывалось изначально – везде все правильно и хорошо", - сказал Гогия.

Списки избирателей для всеобщего ознакомления будут представлены за десять дней до выборов так же, как и оповещение избирателей о времени и месте голосования. Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 20-21 марта 2020 года. Процесс голосования на всех избирательных участках пройдет 22 марта с 08:00 до 20:00.

Участковые избирательные комиссии будут обязаны предоставить протоколы о результатах голосования в окружные комиссии 22-23 марта, после чего окружные комиссии обязаны предоставить протоколы в ЦИК. В течение трех дней после дня выборов пройдет подведение итогов и подписание итогового протокола. Результаты выборов будут опубликованы в течение трех дней с момента подписания протокола.

Согласно законодательству, президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, обладающий избирательным правом, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет. Потенциальный кандидат должен проживать в Абхазии не менее пяти последних лет.

Президент избирается на пятилетний срок. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. Его кандидатуру предлагает кандидат в президенты.

Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда о признании действительными итогов второго тура выборов главы государства.

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