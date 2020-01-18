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Крещение Господне в Абхазии: место, время и советы по подготовке

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Крещенские богослужения пройдут в Сухумском, Гудаутском, Очамчырском районах и селах Абхазии 18 и 19 января.

Крещение Господне в Кафедральном Соборе Сухума начнется 19 января в 8:00 с литургии. В селе Каманы Сухумского района 18 января в 23:00 пройдет водосвятный молебен у источника святого Василиска, а в 9:00 19 января состоится литургия в Каманском храме.

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18 января в 21:00 в Гудаутском храме Покрова Богородицы состоится литургия, а 19 января в 9:00 литургия пройдет в храме Успения Богородицы села Лыхны.

18 января в 16:00 в Храме Святого Евстафия Апсильского в Очамчыре пройдет вечерняя служба, а в 21:00 божественная Литургия, после которой состоится водосвятный молебен в море.

Мероприятия в честь праздника Крещения Господня пройдут и в селе Илор Очамчырского района, где 18 января в 17:00 пройдет вечерняя служба в Храме Святого Георгия Победоносца, а 19 января в 9:00 в том же месте состоится божественная литургия.

Чтобы окунуться и принять участие в крещенских купаниях женщинам нужно иметь с собой плотные рубашки, мужчинам удлиненные рубашки и шорты, а также большое полотенце и тапочки.

Для того чтобы подготовить организм к резкой смене температуры, нужно обтираться смоченным в холодной воде полотенцем 2-3 раза в день, по нескольку минут выходить на балкон или на улицу в легкой одежде.

Перед тем как окунуться в прорубь или море, рекомендуется сделать зарядку и разогреть мышцы. В холодной воде не рекомендуется находиться больше двух минут. После нужно хорошо высушиться полотенцем и надеть сухую одежду. Чтобы согреться, можно выпить горячий крепкий чай.

Крещенские купания противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и мочевого пузыря, патологией дыхательной системы, людям с температурой и гриппом даже на ранней стадии.

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