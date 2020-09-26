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Контроль и выгода: регулирование майнинга в Абхазии

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Кабмин Абхазии 21 сентября принял постановление о регулировании майнинга криптовалют на территории Абхазии. Также постановлением правительства запрещен ввоз на два месяца оборудования для добычи криптовалют.

Еще одним постановлением "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики" Кабмин установил специальный тариф на электричество для майнеров.

Согласно решению Кабмина, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по добыче криптовалют, устанавливается тариф в 1 рубль 50 копеек за один киловатт-час (с учетом НДС). 

Кроме того, Кабинет Министров постановил ввести сроком на 60 календарных дней ограничение на ввоз на территорию республики товаров (вычислительных машин), предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Правительство Абхазии в конце 2018 года приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы ИнгурГЭС.

Решение Кабмина о запрете майнинга было принято "в связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Абхазии, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы".

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Темы:
Майнинг в Абхазии (14)

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