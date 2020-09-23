Запретить нельзя, регулировать: к чему приведет решение Кабмина по майнингу в Абхазии

Почему важно было принять нормативно-правовые основания для этого вида деятельности, насколько эти меры будут эффективны для государства с точки зрения получения доходов, рассказали эксперты в интервью Sputnik.

Кабмин Абхазии принял постановление о регулировании майнинга криптовалют на территории Абхазии. Также постановлением правительства запрещен ввоз на два месяца оборудования для добычи криптовалют. Будут ли выгодны новые тарифы, которые вводятся для криптобизнеса и государства, что думают об этом экономисты, читайте в материале Sputnik.

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История вопроса



Правительство Абхазии в конце 2018 года приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы ИнгурГЭС.

Решение Кабмина о запрете майнинга было принято "в связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Абхазии, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы".

При этом правительство не запретило завозить оборудование для добычи криптовалюты. Только за первые шесть месяцев этого года в Абхазию завезли оборудования на 42 миллиона рублей, в 2019 году сумма составила более чем 12 миллионов рублей.

21 сентября 2020 года Кабмин принял постановление о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Еще одним постановлением "О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики" Кабмин установил специальный тариф на электричество для майнеров.

Согласно решению Кабмина, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по добыче криптовалют, устанавливается тариф в 1 рубль 50 копеек за один киловатт-час (с учетом НДС). Кроме того, Кабинет Министров постановил ввести сроком на 60 календарных дней ограничение на ввоз на территорию республики товаров (вычислительных машин), предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

"Элемент контроля"

Комментируя решение правительства, экономист, сотрудник Центра социально-экономических исследований Андрей Бгажба назвал новую попытку урегулирования в сфере добычи криптовалют "объективной, вынужденной мерой".

"Любые запретительные меры надо еще сопровождать мерами контроля, если их нет, то никакие запретительные меры вам не помогут. В сфере майнинга в Абхазии создалась зона, которая не подвергается четкому контролю. Опасность того, что будет нагрузка на электроэнергетику, была отмечена еще пару-тройку лет назад, когда поднялся разговор о майнинге", - подчеркнул экономист.

С тех пор эта сфера деятельности развивалась стихийно, и дело дошло до того, что стало необходимым принимать постановление правительства, заметил Бгажба.

"Поэтому данное постановление в целом рассматриваю как объективную и вынужденную меру, при помощи которой хотят ввести элемент контроля. Насколько это удастся, конечно, покажет практика. Мне кажется, что некоторые моменты, а именно, попытки лицензировать, попытка установить тарифы, не до конца продуманы. Отсюда могут возникнуть сложности в деятельности этой сферы", - сказал специалист.

Юрист Алексей Ломия в беседе на радио Sputnik отметил, что попытка власти привести сферу майнинга в правовое русло – это хорошо, но при этом выразил большой скепсис относительно того, что новый закон сможет работать, как положено.

"Что сделано? Повысили для них (майнеров – ред.) цену до 1 рубля 50 копеек. Где вероятность, что будет собираемость? Эта сфера очень сложная. Мы понимаем, что наши контролирующие органы не совсем готовы к тому, чтобы жестко пресекать и наказывать неплательщиков. Да, это попытка. Но к чему она приведет – сложно сказать", - отметил Ломия.

Юрист считает, что время для майнинга в республике еще не наступило.

"Я бы, учитывая, что надвигается зима, пошел бы по другому пути – категорически запретил бы на сегодняшний день этот вид деятельности. У нас был пример с игорным бизнесом, когда пошли негативные процессы, президент взял и одним росчерком пера запретил его. Да, это было болезненно для многих, причем, игорным бизнесом занималось намного больше людей, чем сейчас майнингом. В итоге запретили, и пережили мы этот момент. Когда мы выровняем ситуацию в энергосистеме, когда будем понимать, что у нас есть какой-то избыток электроэнергии, тогда можно говорить о присутствии этого вида деятельности в Абхазии", - сказал Ломия.

Невыгодный бизнес

По словам сотрудника ЦСЭИ Андрея Бгажба, деятельность майнеров сопряжена с определенными тратами, майнер не может содержать криптоферму при любом тарифе на электроэнергию.

"Давайте рассматривать майнинг как вид деятельности, которая приносит определенную пользу обществу, а не как какую-то контрабанду. У нас есть люди, которые этим бизнесом заняты, и государство не занимается их обеспечением, но они же не могут всякий тариф выдержать. Откуда взята эта цифра? Мне интересна ее обоснованность. Если вы зайдете в интернет, вы увидите, что существует огромное количество калькуляторов, которые показывают, какая стоимость киловатт-часа, какой будет выход той или иной криптовалюты при том или ином оборудовании. Насколько государство владело калькуляцией, когда устанавливало свои цифры?" - задается вопросом Бгажба.

Агентству Sputnik пока не удалось получить информацию в "Черноморэнерго" относительно обоснованности установления тарифа для майнеров в полтора рубля за киловатт.

Андрей Бгажба заметил, что можно установить такие тарифы, при которых майнеры не смогут получать выгоду из этой деятельности.

"У нас есть "положительный" опыт, когда мы, вводя экспортную пошлину на орех, брали в основу этой деятельности цены, которые складываются на колхозном рынке в Российской Федерации, что совершенно недопустимо. В результате мы получили совершенно невообразимые экономические процессы и не достигли нужных результатов, пример с НДС говорит о том же", - заметил экономист.

Пошлины на вывоз ореха ввели в июле 2018 года, спустя год их отменили. Как объяснили тогда в Кабмине, отменить вывозные пошлины на фундук решено, так как "основной объем производства ореха-фундука приходится на личные подсобные хозяйства, которые для многих жителей Абхазии являются основным источником дохода.

Закон об НДС впервые был принят в 2105 году и с тех пор неоднократно подвергался критике, в 2019 в него были внесены изменения, которые также не были восприняты бизнесом в позитивном ключе. В июле этого года Аслан Бжания вновь пообещал изменить порядок взимания НДС.

IT-специалист Владислав Инкин высказался по этому поводу, отметив, что установленный тариф ударит по майнерам.

"Новое оборудование присутствует в Абхазии в минимальном количестве, здесь преобладает оборудование, которое морально устарело. В России, где стоимость электричества в среднем около трех рублей, такое оборудование убыточное, поэтому оно плавно переходит в Абхазию", - заметил он.

Когда стоимость электроэнергии у физических лиц была 40 копеек за киловатт, у юридических лиц 80 копеек, использование устаревшего оборудования еще имело какой-то смысл, говорит специалист.

"При полутора рублях все это сведется к перемалыванию денег в электричество, как таковой прибыли при таком раскладе не будет на старом оборудовании. Если майнеры будут закупать новое оборудование, то, во-первых это дорого, во-вторых окупаемость – 8-12 месяцев при текущей стоимости оборудования", - подчеркнул Инкин.

На современном оборудовании при текущих курсах около 75% дохода будет оставаться владельцам устройств, 25% нужно будет платить за потребляемую электроэнергию.

"Дальше все идет по нисходящей, чем старее оборудование, стоимость электричества и прибыли будет уравниваться и даже перекашиваться до такой степени, что на потребленную электроэнергию уйдет больше средств, чем получаемый доход", - говорит Инкин.

В связи с постановлением Кабинета министров Абхазии, майнинг в республике перейдет в промышленный сегмент, считает специалист.

"Не домашний майнинг, а именно промышленный, как полноценный бизнес, где рентабельность порядка 60-70% годовых, сможет развиваться. То есть мелким пользователям и владельцам маленького количества оборудования это станет абсолютно неинтересно", - считает он.

Преодолеть сопротивление

Экономист Андрей Бгажба говорит, что попытка регулировать майнинг в стране – положительный факт, то, как развивалась эта сфера, несло существенную опасность для энергосистемы республики.

"Есть другая проблема с майнингом. Дело в том, что майнинг - это не только фермы, это более мелкие формы добычи криптовалюты, смогут ли наши государственные органы контролировать? Они что, будут каждое компьютерное устройство и каждую видеокарту, ввозимую в Абхазию контролировать?" - задается он вопросом.

По мнению Андрея Бгажба, к постановлению правительства возникает много вопросов.

"Ах, ты занимаешься майнингом, заплати мне за лицензию, зачем это нужно делать? Может быть, деятельность майнеров не должна требовать лицензии. Во-первых, что такое лицензирование? Это новые работники, которые должны будут контролировать выдачу лицензии, что такое контроль за потреблением электроэнергии? Это соответствующие работники, которые должны это контролировать", - говорит сотрудник ЦСЭИ.

Бгажба считает, что постановление о регулировании деятельности правительство должно было принять еще раньше.

"Сейчас мы входим в сложившуюся ситуацию, которую еще надо определенным образом переломить, чтобы денежный поток перевернуть на государственные структуры. Нужно преодолеть сопротивление майнеров, которые привыкли к вольнице, чтобы преодолеть те серые схемы, которые там возникли, предстоит много поработать", - заметил он.

Регистрация обязательна

Согласно постановлению Кабинета министров Абхазии, те, кто хочет добывать криптовалюту на территории республики, должны будут зарегистрироваться как юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Также они должны встать на учет в налоговой и в Госстатистике.

Юрист Георгий Абшилава высказал мнение о принятом правительством документе и оценил, насколько реально выполнение его пунктов владельцами ферм.

При детальном рассмотрении нормативно-правовых актов можно обнаружить ряд нововведений, отметил юрист.

"Первое – законодатель предъявляет к лицам, которые уже занимаются, либо планируют заняться такой деятельностью – присвоить статус предпринимателя либо в форме юридического лица, либо индивидуального предпринимателя", - говорит он.

Также в постановлении Кабинета министров говорится о том, что не позднее 7 ноября 2020 года в реестр электроустановок должно быть включено уже работающее майнинговое оборудование.

"Это так называемый реестр электроустановок, который поручено вести Министерству экономики. Таким образом, законодатель приступает к формированию базы данных, которая позволяла бы пользоваться полной информацией о количестве установок, их технических характеристик и так далее", - подчеркнул специалист.

После того как информация об электроустановках попадет в этот реестр, предприниматель обязан получить выписку из реестра, и не позднее 21 ноября текущего года он должен обратиться к единому оператору – РУП "Черноморэнерго", говорит Абшилава.

В постановлении предусмотрено, что за один киловатт с учетом налога на добавленную стоимость при присоединении к энергосистеме предпринимателю нужно будет заплатить две тысячи рублей.

"Это если речь идет о присоединении к сетям. В дальнейшем предпринимателю необходимо будет платить за потребляемую электроэнергию в размере полутора рублей за один киловатт-час с учетом НДС. Это произойдет с первого ноября 2020 года", - отметил он.

Георгий Абшилава отметил, что ряд вопросов возникает к описанному в постановлении лицензирыванию криптодейтельности.

"С точки зрения эффективности и возможности ее (лицензии - ред.) получения считаю, что нужно достаточно проработать, изучить данный вид деятельности, поскольку не только для нашей республики, но и для всего мира он является новым. Если ряд традиционных лицензий, которые получают наши предприниматели в той или иной степени содержат практически аналогичные требования, например к стажу работы, к их образованию и так далее, то в данном случае нужно будет обратиться IT-специалистам, которые разбираются в специфической терминологии. Возникнет ряд технических вопросов, это все необходимо для того, чтобы в законопроекте, а в последующем в законе о лицензировании содержались и понятные всем требования, при соблюдении которых они могли бы получить данную лицензию", - заметил он.

Отдельной проработки, по мнению юриста, требует вопрос налогообложения.

"Раз мы говорим, что лица будут выступать в качестве субъектов предпринимательской деятельности. Соответственно, они встанут на учет и в налоговых органах, соответственно надо будет принимать решение относительно того, под какую из существующих на сегодняшний день систем налогообложения будут попадать такие лица", - сказал Абшилава.

Он напомнил, что в республике существует общая система налогообложения, специальный налог и патентная система.

"К сожалению, за все послевоенное время мы до сих пор не приняли налогового кодекса. Это вызывает некие опасения, что в отношении такого вида деятельности могут возникнуть вопросы и трудности. При этом с учетом того, что государство в данном вопросе приняло верное решение, то есть оно не пошло по пути полного запрета, а приступило к разработке конкретных механизмов, хотелось бы, чтобы в конечном итоге данная деятельность оставалась рентабельной", - отметил юрист.

По его мнению, любая деятельность, которая подлежит правовому регулированию, требует внимательного и детального подхода с точки зрения того, чтобы нормы, включенные в законодательные акты, были применимыми на практике.