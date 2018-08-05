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Адгур Ардзинба

Развитие экономики Абхазии и роль российских дотаций: Адгур Ардзинба дал интервью

© Sputnik Томас Тхайцук
Интервью
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Десять лет назад Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Это открыло путь для масштабного сотрудничества этих республик с Россией в экономической сфере.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба в интервью РИА Новости рассказал об успехах Сухума за последние годы, а также о том, сможет ли когда-нибудь республика жить без дотаций из российского бюджета.

- Как бы вы оценили развитие экономики Абхазии за последние 10 лет?

— Как известно, в тяжелое послевоенное время до 2000 года Абхазия фактически находилась в состоянии блокады. Страны СНГ по инициативе Грузии ввели экономические ограничения в отношении Абхазии, которые поддержало, в том числе, и тогдашнее руководство Российской Федерации. С приходом к власти нового президента России отношение к Абхазии стало меняться. С этого времени после снятия блокады началось восстановление Абхазии, в котором большую роль и поддержку оказывала Россия. Между нашими странами стали выстраиваться прочные стратегические отношения, основанные на традициях дружбы между нашими народами.

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© AFP 2018 / STR
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Экономика Абхазии развивалась медленно, потому что остро ощущался недостаток финансовых средств и трудовых ресурсов. В условиях практически полностью уничтоженной во время войны 1992-1993 годов инфраструктуры ожидать резкого скачка не приходилось. Все изменилось в 2008 году, когда волевым решением руководство Российской Федерации во главе с президентом Дмитрием Медведевым признало независимость Республики Абхазия. В соответствии с заключенными договоренностями Россия стала оказывать ежегодную финансовую помощь нашей республике, которая направлялась на восстановление инфраструктуры и социальных объектов. Благодаря этому и нашим собственным внутренним возможностям, потихонечку стала развиваться и экономика. С каждым годом стал возрастать туристический поток в республику, который преимущественно состоит из граждан России. Государство и предприниматели начали восстанавливать и агропромышленный комплекс. Именно туризм и агропромышленный комплекс являются основными локомотивами и движущей силой экономики Абхазии.

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- Есть ли перспективы у Абхазии жить когда-нибудь без дотаций России? Какой процент в бюджете Абхазии сейчас составляют трансферты из России?

— Вскоре после международного признания мы подписали с РФ Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Для более эффективной финансовой помощи из России была создана "Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия", которая формировалась Межправительственной комиссией и принималась на три года. В первые годы ее реализации уклон делался в сторону социальных объектов и инфраструктуры. В дальнейшем, уже при президентстве Рауля Джумковича Хаджимба, в программу стали включаться и объекты реального сектора экономики, которые должны приносить прибыль.

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В 2015 году Рауль Джумкович поставил перед государством цель увеличить собственные доходы бюджета. И уже к 2016 году рост собственной доходной части государственного бюджета увеличился почти в два раза. Это стало возможным благодаря повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, выведению из тени налогооблагаемой базы, оздоровлению сферы налоговых правоотношений. Поэтому в перспективе мы надеемся выйти на приемлемый уровень самофинансирования. Сейчас за счет российской финансовой помощи формируется около 50% госбюджета, тогда как, например, еще в 2013 году ее доля составляла около 75%.

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- Каков сейчас размер бюджета Абхазии, за счет каких отраслей он формируется? Есть ли какая-то динамика в развитии отдельных отраслей экономики Абхазии?

— Основная бюджетообразующая отрасль — это, конечно, туризм и все, что с ним связано. Абхазия позиционирует себя как курортная страна и постепенно увеличивает качество предоставляемых туристических услуг. В условиях глобальной конкуренции бороться за туриста становится все тяжелее. Тем не менее, нам есть что предложить гостям, и ежегодно увеличивающееся число людей, приезжающих в Абхазию на отдых, подтверждает это. Если сравнивать с тем, что было десять лет назад, то эта сфера существенно развилась.

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Признание дало нам возможность развивать международную торговлю, в первую очередь, с субъектами Российской Федерации. За прошедшее время подписаны десятки соглашений с регионами России, которые наполнились реальными делами. Каждый год растут показатели внешнеэкономической деятельности. За десять лет объем внешней торговли увеличился в разы. Экспорт товаров из Абхазии, 70% которого приходится на Российскую Федерацию, с 2014 года по 2016 год вырос на 89%. Абхазия входит в пятерку стран-лидеров по поставкам винодельческой продукции на российский рынок, которые в 2017 году покрыли 75% всего экспорта. Только за 2017 и 2016 годы из Абхазии в Россию было экспортировано винодельческой продукции на сумму 2,7 и 2,5 миллиарда рублей соответственно.

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В 2017 году исполнение основных параметров государственного бюджета республики составило чуть больше 10 миллиардов рублей, на 2018 год запланировано 9,5 миллиарда рублей. Небольшое уменьшение связано с особенностями "Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия", которая реализуется в течение трех лет.

- Какие главные успехи абхазской экономики вы видите за последние 10 лет?

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— Как я говорил выше, за этот период времени рост наблюдается повсеместно. По данным Управления государственной статистики из года в год стабильно растет объем валового внутреннего продукта. Помимо развития туристической отрасли и строительства новых объектов размещения, в последние годы появляется много новых предприятий и в сельскохозяйственной отрасли. Что особенно важно, увеличивается число экспортоориентированных предприятий.

Благодаря программе льготного кредитования среднего и крупного бизнеса, реализованной совместно с ООО "Инвестиционное агентство" удалось создать восемь крупных по меркам Абхазии проектов с общим объемом инвестиций более одного миллиарда рублей. Это предприятия по выращиванию и переработке фруктов и овощей, хлебобулочных и макаронных изделий, мясоперерабатывающий завод, гостиничные комплексы и другие. От этой масштабной программы мы ожидаем в перспективе создание более 400 рабочих мест и налоговые поступления более 150 миллионов рублей в год.

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Несмотря на положительную тенденцию развития практически во всех отраслях, очевидно, что уровень жизни населения пока еще неудовлетворительный. Сегодня уровень жизни в Абхазии значительно ниже той же Российской Федерации. Если брать ВВП на душу населения, то у нас этот показатель примерно в 4 раза меньше, чем в России. Есть к чему стремиться.

- Насколько защищены, по вашей оценке, иностранные инвестиции в Абхазии? В прессе появлялись сообщения о рейдерских захватах цехов, построенных российскими инвесторами. Готовятся ли какие-то новые законопроекты по защите иностранных инвестиций?

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— В области безопасности иностранных инвестиций государство в лице власти выступает в роли гаранта. Также на территории Абхазии действует абхазо-российский информационно-координационный центр при МВД.

Что касается поддержки и поощрения инвестиций в Абхазию, то у нас одни из лучших правовых условий для привлечения инвестора. Два года назад было создано Государственное инвестиционное агентство, которое призвано оказывать поддержку инвесторам с самого момента зарождения идеи о создании бизнеса на территории республики. Госинвестагентство уже успешно ведет около десятка крупных инвестиционных проектов по всей Абхазии.

В соответствии с законом "Об инвестиционной деятельности" для крупных инвесторов существует ряд преференций и послаблений. Например, инвестпроекты, соответствующие определенным законом требованиям, могут быть освобождены полностью или частично от налога на прибыль и налога на имущество. Это так называемые "налоговые каникулы", предоставляемые государством на срок до 8 лет.

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Для инвесторов также действует программа поддержки экспортоориентированных предприятий, в рамках которой предусмотрены меры финансовой поддержки, направленные на возмещение организациям-экспортерам затрат, связанных с производством и продвижением продукции.

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- Какова судьба российского комплексного плана по вложениям 10,8 миллиарда рублей в инфраструктуру Абхазии в 2013-16 годах? Имел ли он эффект? Довольны ли вы им? Все ли удалось воплотить? Был ли он продолжен в каком-то виде? Если да, то в каком объеме?

— Как я уже сказал ранее, инвестпрограмма направлена в первую очередь на восстановление объектов социальной сферы, дорог и объектов инфраструктуры. Значительная часть средств за этот период была направлена на восстановление и модернизацию энергетического хозяйства республики, которое находится в критическом состоянии. Также в программу были включены и объекты реального сектора экономики, в основном сельскохозяйственной направленности.

Это, безусловно, большое подспорье для нашего государства. Благодаря российской помощи мы восстанавливаем больницы, образовательные учреждения, объекты культуры. Все мероприятия, предусмотренные программой, выполнялись в срок, либо корректировались абхазо-российской межправительственной комиссией. За годы ее реализации уже выработался четкий подход, обеспечивающий прозрачность осуществления всех мероприятий.

Сейчас в реализации следующая программа, рассчитанная до 2019 года, и уже ведется работа по разработке программы на следующие три года. Это уже зарекомендовавший себя механизм поддержки Республики Абхазия, который за прошедшие годы продемонстрировал свою эффективность.




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