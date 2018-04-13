Telegram будет заблокирован: суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Юристы Telegram попросили перенести суд о блокировке "на разумный срок"

Заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием".