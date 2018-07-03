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Шпион, выйди вон: Google позволяет читать почту пользователей

© AFP 2018 / Loic Venance
Новости
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Пользовательская переписка представляет огромный интерес для маркетинговых компаний.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Как оказалось, письма пользователей в почтовом ящике Gmail могут читать разработчики, которые выпускают дополнение к сервису, сообщает Planet today.

Сторонние разработчики приложений и компании, хранящие данные, могут читать электронную почту миллионов пользователей Gmail благодаря настройкам доступа. Кроме того, они могут узнать личную информацию, в том числе адреса получателей, даты отправки и целые сообщения.

Сама Google сообщила, что не читает письма юзеров, но позволяет это делать сторонним разработчикам. Правда, только с разрешения самих пользователей.

Страница социальной сети Фейсбук на экране компьютера
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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Отмечается, что личные переписки помогают рекламодателям проанализировать интересы человека и выяснить, какой товар или бренд подойдет для него. Подобный случай возник в Facebook, когда оказалось что социальная сеть сотрудничает с производителями и передает им личные данные пользователей, которые помогают в стратегии рекламы.

Также социальная сеть Цукерберга заинтересовала ФБР, потому как данные использовались и штабом Дональда Трампа, а это могло повлиять в свое время и на качество рекламы, и на результаты выборов. 

Контролирует ли Google своих разработчиков – неизвестно. Для того, чтобы быть уверенными в сохранении конфиденциальности, следует зайти в настройки Gmail и в разделе "Безопасность и вход" найти раздел "Приложения, которые имеют доступ к аккаунту". Из этого списка необходимо убирать Google и тогда после отмены доступа, программа больше не сможет читать электронные письма, но не исключается, что она и вовсе перестанет работать.

Теги:
Google, информация, почта, реклама, приложения



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