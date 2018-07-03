Шпион, выйди вон: Google позволяет читать почту пользователей

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Как оказалось, письма пользователей в почтовом ящике Gmail могут читать разработчики, которые выпускают дополнение к сервису, сообщает Planet today.

Сторонние разработчики приложений и компании, хранящие данные, могут читать электронную почту миллионов пользователей Gmail благодаря настройкам доступа. Кроме того, они могут узнать личную информацию, в том числе адреса получателей, даты отправки и целые сообщения.

Сама Google сообщила, что не читает письма юзеров, но позволяет это делать сторонним разработчикам. Правда, только с разрешения самих пользователей.

© Sputnik . Natalia Seliverstova Facebook и Google получили иски на миллионы евро из-за новых правил ЕС

Отмечается, что личные переписки помогают рекламодателям проанализировать интересы человека и выяснить, какой товар или бренд подойдет для него. Подобный случай возник в Facebook, когда оказалось что социальная сеть сотрудничает с производителями и передает им личные данные пользователей, которые помогают в стратегии рекламы.

Также социальная сеть Цукерберга заинтересовала ФБР, потому как данные использовались и штабом Дональда Трампа, а это могло повлиять в свое время и на качество рекламы, и на результаты выборов.

Контролирует ли Google своих разработчиков – неизвестно. Для того, чтобы быть уверенными в сохранении конфиденциальности, следует зайти в настройки Gmail и в разделе "Безопасность и вход" найти раздел "Приложения, которые имеют доступ к аккаунту". Из этого списка необходимо убирать Google и тогда после отмены доступа, программа больше не сможет читать электронные письма, но не исключается, что она и вовсе перестанет работать.