На пути к победе: абхазские спортсмены встретились на сборах в Подмосковье

Абхазские борцы и боксеры проводят спортивные сборы в подмосковном Чехове, где они готовятся к международным соревнованиям.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазские борцы и боксеры проводят спортивные сборы в подмосковном Чехове, где они готовятся к международным соревнованиям.

Абхазский боксер Герман Арджения вместе с тренером Элизбаром Джологуа случайно встретился с коллегами по борьбе в подмосковном Чехове.

Герман Арджения 19 июля закончил подготовку к предстоящему первенству России по боксу, которое пройдет в Тюмени с 22 по 29 июля и уже отправился с тренером в дорогу, когда встретил друзей – борцов.

По словам тренера, встреча была неожиданной, но приятной.

"В конце сборов встретили наших ребят. Решили сделать совместное фото, подружились. Сразу легче стало на сердце, когда тренируешься, устаешь, а тут видишь своих – это приятно", — рассказал Джологуа.

Абхазские борцы Тимур Джопуа, Инар Кетия, Даниель Гунба, Асланбек Гварамия и Адгур Адлейба только приехали на сборы и готовятся к мировым чемпионатам.

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Гунба и Адлейба выступят на Первенстве Европы по вольной борьбе среди молодежи, которое пройдет в Италии с 30 июня по 5 августа. Асланбек Гварамия 17 сентября отправится в Словакию на Первенство мира по вольной борьбе среди молодежи.

Все троя спортсменов члены молодежной сборной России по вольной борьбе. По словам главного тренера сборной Абхазии по вольной борьбе Джарназа Бения, спортсмены покажут высокие результаты.

"Я думаю, что они не опозорят самих себя и нас. Уверен, что все трое привезут с собой медали", — сказал тренер.

На данный момент борцы подготавливаются к предстоящим чемпионатам на спортивной базе в Чехове.