23:10 22 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.49
  • EUR73.93
Поиск
Абхазские борцы и боксеры на спортивных сборах в подмосковном Чехове

На пути к победе: абхазские спортсмены встретились на сборах в Подмосковье

© Фото : Элизбар Джологуа
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (231)
7610

Абхазские борцы и боксеры проводят спортивные сборы в подмосковном Чехове, где они готовятся к международным соревнованиям.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазские борцы и боксеры проводят спортивные сборы в подмосковном Чехове, где они готовятся к международным соревнованиям.

Абхазский боксер Герман Арджения вместе с тренером Элизбаром Джологуа случайно встретился с коллегами по борьбе в подмосковном Чехове.

Тренировка боксеров на набережной
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лето боксеров: "дядь Алик" и его команда

Герман Арджения 19 июля закончил подготовку к предстоящему первенству России по боксу, которое пройдет в Тюмени с 22 по 29 июля и уже отправился с тренером в дорогу, когда встретил друзей – борцов.

По словам тренера, встреча была неожиданной, но приятной.

"В конце сборов встретили наших ребят. Решили сделать совместное фото, подружились. Сразу легче стало на сердце, когда тренируешься, устаешь, а тут видишь своих – это приятно", — рассказал Джологуа.

Абхазские борцы Тимур Джопуа, Инар Кетия, Даниель Гунба, Асланбек Гварамия и Адгур Адлейба только приехали на сборы и готовятся к мировым чемпионатам.

Открытие чемпионата Кореэш в Казани
© Фото : Федерация Корэш в России
Борец из Пицунды завоевал бронзу на чемпионате мира по "Корэш" в Казани

Спортсмены из Абхазии завоевали золото и серебро на чемпионате в Смоленске>>

Гунба и Адлейба выступят на Первенстве Европы по вольной борьбе среди молодежи, которое пройдет в Италии с 30 июня по 5 августа. Асланбек Гварамия 17 сентября отправится в Словакию на Первенство мира по вольной борьбе среди молодежи.

Все троя спортсменов члены молодежной сборной России по вольной борьбе. По словам главного тренера сборной Абхазии по вольной борьбе Джарназа Бения, спортсмены покажут высокие результаты.

"Я думаю, что они не опозорят самих себя и нас. Уверен, что все трое привезут с собой медали", — сказал тренер.

На данный момент борцы подготавливаются к предстоящим чемпионатам на спортивной базе в Чехове.

Темы:
Спортивная Абхазия (231)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев
    "Я проклял все"

    Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • В зале суда, архивное фото
    Наказание за "дедовщину"

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Снос Республиканского стадиона. Август 2007 года.
    Посольство вместо стадиона

    На месте легендарного Республиканского стадиона в Кишиневе будет построено одно из самых больших в мире посольств США.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Достопримечательности Ташкента. Узбекистан
    Символ столицы

    Администрация Ташкента и общественный совет проводят открытый конкурс на разработку герба столицы.

  • Скорая помощь
    Ужин отдай врагу

    Госпитализацией закончился для четырнадцати человек ужин в одном из таллиннских ресторанов. Диагноз - сальмонеллёз.

  • Игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев
    "Я проклял все"

    Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Тауэрский мост в Лондоне
Невероятные и великолепные: мосты в разных городах мира
Олененок едва не устроил погром в автосалоне
Напуганный олененок едва не устроил погром в автосалоне
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia