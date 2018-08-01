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Офицеры Дикой дивизии. Архивное фото.

Первая мировая война и "Абхазская сотня"

© Sputnik . РИА Новости
Новости
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Первый день августа отмечается в России как День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне, среди которых в рядах полка Дикой дивизии участвовали воины "Абхазской сотни".

Sputnik

Первая мировая война стала первым вооруженным конфликтом мирового масштаба. На фронтах первой мировой мужественно воевала "Абхазская сотня". За отвагу и и храбрость, которую они проявили  в годы войны, многие были отмечены высшими наградами Российской Империи.

Абхазская сотня.
Историк: абхазы на полях Первой мировой войны были примером для многих

В начале Первой мировой войны в селе Моква на народном сходе российский генерал Франкини призвал горцев Абхазии присоединиться к войскам.

Из добровольцев была сформирована "Абхазская сотня". Это условное название — в Первой мировой войне участвовало около 500 абхазов в разных полках "Кавказской конной дивизии".

"Абхазскую сотню" прозвали сотней "крестоносцев", так как, многие воины были награждены "Георгиями", а четверо из них стали полными георгиевскими кавалерами: Дмитрий Ачба, Василий Магба, Адамыр Цушба и Кача Когония.

Трое абхазских героев войны были удостоены георгиевского золотого оружия: полковник Георгий Марчул — командир ингушского полка, Рауф Агрба — прапорщик черкесского полка и Варлаам Шенгелая.

В "Кавказской конной дивизии" высшей офицерской наградой — Белым офицерским крестом Георгия IV степени были награждены шесть человек. В их числе абхаз Коцик Лакрба.

Ордена за личное мужество был удостоен Хаитбеи Чачба.

Сухум. Развалины древней крепости. Конец XIX века.
Фото из архива Анзора Агумава
Сухум-кале. Дважды сожженный

"Абхазская сотня" также была награждена медалью на Владимирской ленте "За человеколюбие". Это звание было присвоено за спасение двух "Татарских сотен" занесенных снегом на передовой. Двадцать семь бойцов "Абхазской сотни" вызволили их, и сами заняли передовую.

В качестве награды за героизм и самоотверженность на полях сражений Первой мировой войны военнослужащим "Абхазской сотни" от имени императора Николая II было обещано содействие в исполнении их пожеланий. 

"Абхазская сотня" попросила о снятии виновности с населения, наложенной властями после русско-кавказской войны, преобразовании сухумского военного округа в губернию, разрешении ношения оружия, разрешении обучения молодежи в российских и европейских ВУЗах.

Награды и знаки отличия Первой мировой войны.
© Инфографика .
Награды и знаки отличия Первой мировой войны.

В Первую мировую войну были втянуты 38 из 59 независимых государств, существовавших в то время. Последствия войны стали самыми тяжелыми: огромные людские потери, падение жизненного уровня,  продовольственный кризис. В ходе войны российский император Николая I был вынужден отречься от престола, а затем последовала и Февральской революция. Временное правительство, провозгласившее "войну до победного конца", поддержку у населения не нашло. 25 октября 1917 года в России произошел военный переворот.

В дань памяти воинов Перовой мировой воины, который ежегодно отмечается 1 августа, в России в настоящее время завершается работа по созданию уникального электронного архива, в котором будут размещены сведения о российских участниках Первой мировой войны.

Теги:
герой, война, память, Первая мировая война (1914-1918), Абхазия, Россия, Война



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