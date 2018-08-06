Ученые составили рейтинг отвратительных запахов: лидер есть в Абхазии

Во главу списка самых отвратительных запахов исследователи поставили сероводород, "аромат" которого напоминает запах тухлых яиц.

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Ученые из Калифорнии (США) определили пять самых отвратительных запахов в мире, сообщает научный портал ScienceAlert.

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Пятое место в нем занимает запах малого муравьеда: по мнению ученых, тот пахнет в пять-семь раз хуже скунса. На четвертой строчке — сыр "вье Булонь". На третьей — редкий цветок Раффлезия Арнольда, произрастающий в Индонезии, который источает трупный запах. Второе место в рейтинге отдано тропическому фрукту под названием дуриан.

Наконец, во главу списка исследователи поставили сероводород, "аромат" которого напоминает запах тухлых яиц. В Абхазии обнаружено 170 источников минеральных вод, источники в селах Приморское и Кындыг – сероводородные.

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Сероводородные источники обладают целебным свойством для лечения сердечно-сосудистой системы, вегето-сосудистой дистонии, коронарной болезни сердца, варикозного расширения вен, гастрита, язвенной болезни, гепатита, холецистита. Также воды из сероводородных источников полезны при остеохондрозе, дерматите, ревматизме, простатите, бесплодии и множестве других заболеваний.

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Есть и противопоказания. Лечение сероводородом не рекомендовано людям, страдающим туберкулезом, хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей, почек, перенесшим повторный инфаркт миокарда, страдающим от стенокардии, онкозаболеваний, бронхиальной астмы и аллергических реакций.