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Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Российскому писателю Виктору Ерофееву отказали во въезде в Грузию. Ранее в республику не пустили троих российских кинематографистов из-за того, что они бывали в Абхазии.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу грузинского МВД.

© Sputnik / Рухкян
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В ведомстве отметили, что "данному лицу было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства". Отмечается, что инцидент произошел в пятницу 23 ноября.

Несколько дней назад в Грузию не пустили трех российских кинематографистов, в том числе художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского и продюсера Владимира Пирожка.

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Они планировали участвовать в фестивале российского кино "Свидание с Россией — кинороман". Позже глава грузинского МВД Георгий Гахария заявил журналистам, что члены делегации из России не были допущены в Грузию в том числе из-за нарушения закона "об оккупации".

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Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

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Теги:
Виктор Ерофеев, Россия, Грузия, Абхазия


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