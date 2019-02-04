Млечный путь уже не тот: ученые показали новую карту нашей галактики

Эксперты института астрономии при Гавайском университете в Маноа и института исследований космоса составили второй большой каталог данных системы Pan-STARRS, в который вошло около трех миллиардов объектов, в том числе галактики, околоземные астероиды и звезды.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Второй большой каталог данных системы Pan-STARRS позволил ученым построить новую карту Млечного пути, сообщает портал 360 со ссылкой на сайт американского университета.

В течение четырех лет ученые собирали данные о космосе, в итоге общий объем каталога составляет 1,6 петабайт. Сборник стал самой большой астрономической базой данных.

Карта галактической пыли Млечного пути, составленная астрономами, похожа на мозаику из фото звездного неба и показывает приблизительно восемь миллионов звезд вокруг нашей галактики.

This map of the cosmos shows roughly 800 million stars in the neighborhood of the Milky Way. It compiles four years' worth of data from the Pan-STARRS observatory in Maui, Hawaii.



Credit: R. White (STScI) and the PS1 Science Consortium pic.twitter.com/CqJE4jkrZR — PurpleShatter (@PurpleShatter) 2 февраля 2019 г.

Pan-STARRS - "система телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования", которая реализуется с помощью четырех телескопов, находящихся на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях. В настоящее время в работе находятся два телескопа (PS1 и PS2), два других только разрабатываются.

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