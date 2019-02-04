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Млечный путь уже не тот: ученые показали новую карту нашей галактики

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Эксперты института астрономии при Гавайском университете в Маноа и института исследований космоса составили второй большой каталог данных системы Pan-STARRS, в который вошло около трех миллиардов объектов, в том числе галактики, околоземные астероиды и звезды.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Второй большой каталог данных системы Pan-STARRS позволил ученым построить новую карту Млечного пути, сообщает портал 360 со ссылкой на сайт американского университета.

В течение четырех лет ученые собирали данные о космосе, в итоге общий объем каталога составляет 1,6 петабайт. Сборник стал самой большой астрономической базой данных.

Карта галактической пыли Млечного пути, составленная астрономами, похожа на мозаику из фото звездного неба и показывает приблизительно восемь миллионов звезд вокруг нашей галактики.

Pan-STARRS - "система телескопов панорамного обзора и быстрого реагирования", которая реализуется с помощью четырех телескопов, находящихся на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях. В настоящее время в работе находятся два телескопа (PS1 и PS2), два других только разрабатываются.

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