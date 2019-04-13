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Учения НАТО "Морской щит" завершились в Черном море

© Sputnik Александр Заболотный
Новости
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В Черном море завершены учения "Морской щит — 2019", в котором принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Многонациональные командно-штабные учения НАТО завершили учения "Морской щит — 2019" в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенное морское командование альянса.

В учениях под командованием Румынии участвовали также корабли Болгарии, Турции, Канады и Нидерландов. Перед этим натовские моряки отработали в Черном море маневры совместно с Украиной и Грузией.

Командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс поблагодарил в Twitter властей Румынии за их визит на корабли.

В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовал меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, в частности учения, обмен информацией и заходы в порты. По его словам, это поможет улучшить осведомленность НАТО о ситуации в акватории.

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Корабли российского Черноморского флота на фоне маневров "Морской щит — 2019" также выходили в море для учений. Среди прочего морские пехотинцы отработали погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль "Азов", а затем — выход машин на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья.

Теги:
Черное море, НАТО


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