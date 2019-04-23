Ешь, прячь, мойся: РЖД показали новые вагоны купе

Презентация новых вагонов купе проходит на Рижском вокзале. Производитель до 2025 года поставит 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. РЖД показали новый вагон купе с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / РИА Новости Первые "пассажиры" протестировали новые плацкарты РЖД

Стены нового вагона купе выполнены в бежевых тонах. Полки синего цвета. Нижние в сложенном виде представляют собой аккуратный диван с подголовниками. За так называемым подголовником нижнего сидения находятся небольшие сейфы с электронными замками для каждого пассажира. Верхние полки, когда собраны, почти незаметны и выглядят как часть стены. Столик между нижними сиденьями откидывается вверх, освобождая место. В купе есть розетки.

Пассажиры смогут самостоятельно регулировать температуру воздуха в купе, а при необходимости открыть окно, в том числе в коридоре.

Впервые в вагонах массовой серии в туалетной комнате оборудуются душевые кабины. В коридоре есть сервисные зоны, где можно разместить вендинговый автомат, пурифайер для питьевой воды, микроволновку, холодильник.

Новые вагоны купе для РЖД ФПК

Новые вагоны купе для РЖД ФПК

Новые вагоны купе для РЖД ФПК

Новые вагоны купе для РЖД ФПК

Новые вагоны купе для РЖД АО Трансмашхолдинг 1 / 5 ФПК Новые вагоны купе для РЖД

Микроволновки и холодильники уже есть в некоторых поездах дальнего следования, но они находятся в купе проводника.

Эти вагоны входят в заказ, сделанный "Федеральной пассажирской компанией" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) у группы "Трансмашхолдинг". Производитель до 2025 года поставит 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купейных и плацкартных.

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