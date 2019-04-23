Ешь, прячь, мойся: РЖД показали новые вагоны купе

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. РЖД показали новый вагон купе с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками, сообщает РИА Новости.
Стены нового вагона купе выполнены в бежевых тонах. Полки синего цвета. Нижние в сложенном виде представляют собой аккуратный диван с подголовниками. За так называемым подголовником нижнего сидения находятся небольшие сейфы с электронными замками для каждого пассажира. Верхние полки, когда собраны, почти незаметны и выглядят как часть стены. Столик между нижними сиденьями откидывается вверх, освобождая место. В купе есть розетки.
Пассажиры смогут самостоятельно регулировать температуру воздуха в купе, а при необходимости открыть окно, в том числе в коридоре.
Впервые в вагонах массовой серии в туалетной комнате оборудуются душевые кабины. В коридоре есть сервисные зоны, где можно разместить вендинговый автомат, пурифайер для питьевой воды, микроволновку, холодильник.
- Новые вагоны купе для РЖДФПК
- Новые вагоны купе для РЖДФПК
- Новые вагоны купе для РЖДФПК
- Новые вагоны купе для РЖДФПК
- Новые вагоны купе для РЖДАО Трансмашхолдинг
Микроволновки и холодильники уже есть в некоторых поездах дальнего следования, но они находятся в купе проводника.
Эти вагоны входят в заказ, сделанный "Федеральной пассажирской компанией" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) у группы "Трансмашхолдинг". Производитель до 2025 года поставит 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купейных и плацкартных.
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