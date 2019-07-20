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История чудесного спасения: как рыбак с ножом в зубах спас кита

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Смотрите видео из подборки Sputnik Абхазия "Истории чудесного спасения" и вдохновляйтесь!

Sputnik Абхазия предлагает зарядиться положительными эмоциями и заодно поверить в себя. Мы будем публиковать вдохновляющие ролики со всего мира, чтобы вы поняли - не бывает безвыходных ситуаций, за себя надо бороться и верить, что помощь придет.

National Geographic опубликовал видео на котором видно, как у берегов штата Калифорния кит запутался в веревке, и пока береговая охрана пыталась спасти животное, за них это сделал храбрый рыбак с ножом в зубах.

Горбатый кит запутался в веревке, привязанной к плавучему знаку. Вызвав береговую охрану, рыбаки начали самостоятельно помогать киту. А чуть позже один из них уже не надеясь на помощь,  взял нож в зубы и запрыгнул на спину кита. В интервью журналистам, рыбак заверил, что, как бы безумно это ни звучало, кит все понял, и его движения стали спокойнее.

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Теги:
киты, США


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История чудесного спасения: как рыбак с ножом в зубах спас кита
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