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Киев отпустил моряков с задержанного российского танкера

© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
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Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (45)
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Моряки задержанного Украиной российского танкера были отпущены без предъявления обвинений.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Служба безопасности Украины отпустила моряков с российского танкера, задержанного в порту Измаил в Одесской области, однако судно останется на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Киеве Дениса Голенко.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала агентству, что десять моряков сейчас направляются в Молдавию на автобусе, откуда вылетят в Москву.

"Они не задерживались, никаких процессуальных претензий — ни в нарушении административного, ни в нарушении уголовного, ни в нарушении гражданского права — к ним не предъявлялось. Проверили их паспорта и посадили на автобус", — отметила она.

Задержание российского танкера прокомментировали в МИД. Замглавы дипломатического ведомства Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Москва считает подобные действия плохой новостью и продолжением провокационных действий ряда сил в Киеве.

"Кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения собственной провокации от 25 ноября (в Керченском проливе). Мы будем тщательно разбираться в происшедшем", — сказал он.

"Наступает час истины"

На задержание отреагировали в обеих палатах российского парламента. Так, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев написал в фейсбуке, что президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по ситуации.

© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
МИД России выяснит обстоятельства задержания Киевом российского танкера

По его словам, либо Зеленский продолжает провокацию ушедших властей, либо СБУ пытается втянуть президента в "эту заскорузлую провокацию", тогда он — "всего лишь инструмент в руках украинских силовиков предыдущего разлива".

"Обстоятельства подлежат оперативному уточнению. Позиция Зеленского — немедленному разъяснению... Наступает час истины", — подчеркнул Косачев.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Россия может поднять вопрос освобождения задержанного Украиной танкера в Совбезе ООН и других международных организациях.

"Киев грубейшим образом нарушает не только морское право, но и международное законодательство. Мы ждем официальных объяснений и извинений", — добавил он.

Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

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Украина задержала российский танкер в порту Одесской области

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.

В начале апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять "пакет мер" по Черному морю, чтобы "гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив". Москва раскритиковала такое решение.

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Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (45)
Теги:
танкеры, Россия, Киев


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