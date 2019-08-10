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Персеиды 2019: пик звездопада придется на 13 августа

© Sputnik / Владимир Астапкович
Новости
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Наблюдать звездопад Персеиды можно будет после полуночи и до восхода с 10 по 13 августа. На пике ожидается до ста метеоров в час.

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Метеорный поток Персеиды, образованный роем от кометы Свифта-Туттля, можно будет увидеть жителям Земли с 10 по 13 августа.

Как сообщает РИА Новости, пик звездопада ожидается в ночь на 13 августа, когда в небе будет видно до ста метеоров в час.

Метеорный поток Персеиды
© РИА Новости
Смотри в небо, загадывай желание: метеорный поток Персеиды

По словам крымского астронома Александра Якушечкина 13 августа Луна (на широте Крыма) зайдет за горизонт в 3:19 ночи по московскому времени, это позволит наблюдать метеорный рой Персеид до утренней зари.

Наблюдать метеоры удобнее всего, если лечь ногами на северо-восток, а смотреть прямо в зенит, при этом в поле зрения попадет максимальное количество метеоров. Важно, чтобы рядом не было засветки от населенных пунктов, для этого лучше выбраться на природу, советует астроном. Непременное условие наблюдений - безоблачное небо, напомнил Якушечкин.

Звездопад "Персеиды" - одно из самых зрелищных космических явлений. Его можно наблюдать с поверхности Земли невооруженным глазом, этому могут помешать только облака или растущая Луна.

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