Украинский корабль зашел в зону российских учений на Черном море

Российские корабли сопровождали украинский военный корабль"Переяслав" еще от Грузии, откуда он плыл с учений НАТО.

СУХУМ, 27 авг — Sputnik. Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России, сообщает РИА Новости со ссылкой на канала UA.TV.

По словам заместителя начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковника Андрея Рыженко, военный корабль имел право войти в зону учений, так как это разрешено международным правом.

Отмечается, что корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии, и российские корабли сопровождали "Переяслава", начиная с Грузии.

"Мы зашли (в район учений. – Прим. ред.), потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство. Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации", — отметил полковник.

"Переяслав" — малый разведывательный корабль проекта 1824Б, судно специального назначения украинских ВМС. Введен эксплуатацию в 1986 году, в 1995-ом в ходе раздела Черноморского флота СССР передан Украине.

Учения подразделений Черноморского флота России, базирующихся в Крыму и Краснодарском крае, начались 19 августа. В них задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.

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