Перебор и недосчет: в Минобре рассказали о готовности детсадов к новому учебному году

СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Дошкольные образовательные учреждения Абхазии в новом учебном году примут около 4800 детей, сообщила Sputnik заместитель министра образования Абхазии Медея Ченгелия.

Всего в Абхазии функционирует 39 детских садов.

"Конечно, некоторые детские сады у нас переполнены, в особенности в городской черте. На сегодня чувствуется нехватка детских садов. Мы должны иметь больше учреждений, также в районах. Но на сегодня мы такие условия не можем создать", - объяснила замминистра.

По словам Ченгелия, к началу учебного года большинство детсадов соответствуют современным стандартам, группы обеспечены современной мебелью и учебными пособиями, имеются залы для проведения занятий по музыке и физкультуре.

"Однако есть детские сады, которые нуждаются в капитальном ремонте. Это такие сады, как "Мрамза" в Гагре, "Кубрыц" и "Алашарбага" в Гудауте, "Алашара" и "Апра" в Сухуме", - добавила она.

Учебный год в 2019 году в Абхазии начнется в понедельник 2 сентября.

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