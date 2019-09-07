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Робот "Федор" вернулся на Землю с МКС

© Sputnik / Александр Овчаров
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Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-14" совершил посадку в степи Казахстана в ночь на 7 сентября.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Российский робот "Федор", который завершил свою миссию на Международной космической станции, в субботу 7 сентября вернулся на Землю.

Корабль "Союз МС-14" с роботом на борту успешно приземлился в степи Казахстана, сообщил "Роскосмос".

"Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 мск. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Робот находился на МКС с 27 августа, после того как к станции со второй попытки успешно пристыковался "Союз МС-14". Первая попытка причалить к станции прошла 24 августа и оказалась неудачной из-за неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений "Курс" на МИМ2.

Антропоморфный робот "Федор" был разработан в Фонде перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника". Эксперимент с ним на МКС проводили космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов. Планируется, что в будущем "Федор" полетит на новом космическом корабле "Федерация", а также совершит выход в открытый космос.

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Теги:
Земля, Международная космическая станция


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