СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Алексей Копайгородский официально вступил в должность мэра Сочи в среду 11 сентября, сообщает РИА Новости.

Вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского на должность мэра во вторник 10 сентября единогласно выбрали депутаты городского собрания Сочи.

Впервые главу города выбирали по новым правилам – не всеобщим голосованием горожан, а голосованием в городском собрании по итогам конкурса и собеседования.

В среду утром прошла торжественная церемония инаугурации.

Копайгородский сменил на посту главы курортного города Анатолия Пахомова, который возглавлял Сочи более 10 лет. Своему преемнику Пахомов пожелал сохранить город на лидирующих позициях в сфере туризма, заняться развитием Лазаревского района и не оставлять борьбу с самостроями.

Алексей Копайгородский родился в Краснодаре в 1985 году. Окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) по специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем", Владимирский юридический институт ФСИН по специальности "Юриспруденция", Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности "Государственное и муниципальное управление". Является кандидатом педагогических наук.

С 2003 по 2013 годы служил в вооруженных силах России. Работал в администрации Краснодарского края, а также больше года был заместителем главы Краснодара. В сентябре 2017 года стал заместителем губернатора Краснодарского края.

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