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Перегруз на 700%: массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал огромные пробки

© Sputnik / Владимир Песня
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Сочинские дорожники обратились к автомобилистам, планирующим отъезд с курорта, учитывать перегруженность трассы А-147 в дневное время суток.

СУХУМ, 28 авг – Sputnik. Массовый отъезд туристов на автомобилях из Сочи привел к образованию многокилометровых пробок на федеральной трассе, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФКУ Упрдор "Черноморье".

"В конце августа перегруженность дороги А-147 на выезде из Сочи достигала отметки в 678,5%", - сказано в сообщении.

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В пиковый день по федеральной трассе, рассчитанной на трафик в шесть тысяч автомобилей, проехали более 46 тысяч машин.

Во вторник пользователи в социальных сетях жаловались на огромную пробку на выезде из Сочи в Лазаревский район. Накануне ночью вблизи поселка Дагомыс опрокинулась фура с арбузами, и водители полагали, что из-за этого ДТП в течение всего дня было затруднено движение на трассе. Однако дорожники проинформировали о том, что причина пробок в массовом отъезде туристов с курорта.

С начала недели плотность транспортного потока на выезд из Сочи достигала пиковых значений за август 2019 года, резюмировали в ведомстве.

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Теги:
пробки, Сочи


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