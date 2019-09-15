Корабли Черноморского флота России взяли на сопровождение американский корабль Yuma

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Черноморский флот России взял на сопровождение американский экспедиционный корабль USNS Yuma, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Ранее сообщалось, что корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря. По данным ресурса Bosphorus Observer, который мониторит навигацию судов через пролив Босфор, корабль зашел в акваторию в субботу 14 сентября около 17:30 по московскому времени.
Yuma относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Это - многоцелевые корабли, которые предназначены для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций.
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