Лучше поздно, чем никогда: Guardian извинилась за фейковые обвинения в адрес Sputnik

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Газета Guardian спустя четыре месяца признала свою неправоту и извинилась за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации, сообщает РИА Новости.

"Точность важна для нас, поэтому, если вы являетесь поклонником нашего проекта Fake or for real, прочтите, пожалуйста, следующее: в выпуске Fake or for real от 19 апреля мы предположили, что получившая широкое распространение фотография, сделанная во время пожара в Нотр-Дам, подвергалось редактированию. С нами связался правообладатель фото, и мы признаем, фотография не подвергалась редактированию. Мы приносим извинения за то, что утверждали обратное", - сказано в посте, который Guardian опубликовала в понедельник в Stories в Instagram.

В апреле во время пожара в соборе Парижской Богоматери британское СМИ опубликовало снимок корреспондента Sputnik France, на котором двое молодых людей восточной внешности улыбаются на фоне пылающего собора, проходя под лентой оцепления полиции.

Редакция не дала комментариев к фотографии, которая вскоре получила вирусное распространения в Сети. Снимок стал поводом утверждать, что мусульмане якобы празднуют трагедию. Некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке посеять негативное отношение к мусульманам.

19 апреля Guardian разместила это фото в своей подборке Fake or for Real ("Фейк или правда") в Instagram. Газета отнесла снимок к категории "фейк-нюьс". В посте СМИ со ссылкой на мнение американских экспертов утверждало, что фото было обработано.

Sputnik предоставил доказательства того, что фото подлинное, разместив его исходник со всеми метаданными. Но Guardian потребовалось несколько месяцев на то, чтобы признать свою неправоту.

