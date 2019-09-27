Ученые выяснили, кто обитал в Денисовой пещере

Денисова пещера известна тем, что в ней были найдены кости нового вида людей - денисовского человека. После раскопок была предложена новая модель эволюции человека.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Основными обитателями Денисовой пещеры на Алтае оказались не люди, а крупные хищники - пещерные гиены и волки, об этом говорится в статье, опубликованной в Scientific Reports.

Археологи пришли к таким выводам после исследования микростратиграфии в двух частях пещеры. Во многих слоях были обнаружены закаменелые экскременты пещерных гиен, волков и неизвестных видов млекопитающих. Ранее в пещере находили рыжих лисиц и медведей.

Так как эти виды вряд ли уживались и с людьми, и друг с другом, вероятно, что в пещере практически постоянно кто-то жил, или древние люди, или другие хищники. Кости гиен встречались в пещере чаще всего, соответственно основным конкурентом людей за обитание там были они.

Денисова пещера находится на юге Сибири, в Алтайском крае. Пещера 50-тысячелетней давности находится в одной из гор в 250 километрах от города Бийск в долине реки Ануй. Алтай в силу благоприятных природных условий в далекой древности мог быть местом пребывания предков современного человека, поэтому в 1980-х годах здесь начались раскопки.

За время раскопок ученые открыли 22 культурных слоя.

В пещере ученые нашли останки ранее неизвестного типа древнего человека. Свои выводы ученые сделали на основании расшифровки полного генома, сохранившегося в двух образцах тканей древнего человека из Денисовой пещеры - фаланговой кости пальца руки и коренного зуба. По данным ученых, новый тип людей скрещивался с неандертальцами и жили примерно 287-51 тысячу лет назад.

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