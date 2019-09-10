Археолог Цвинария о поиске Диоскуриады: Гулиа предполагал, что на берегу Кодора

В Адзюбже ученые и археологи России и Абхазии проводят раскопки в поисках следов античного города Диоскуриада. О проделанной работе в этом году и о том, что говорят источники о Диоскуриаде, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал археолог, кандидат исторических наук, завотделом археологии Абхазского института гуманитарных исследований Игорь Цвинария.

Около трех лет абхазские и российские археологи совместно проводят раскопки по поиску древнего города Диоскуриада. Археолог Игорь Цвинария в беседе на радио рассказал о предположениях ученых, что очаги Диоскуриады расположены только в Сухуме.

"Исходя из существующих источников, не только древних, но и современных, и даже по мнению Дмитрия Гулиа, абхазского писателя, который полагал, что слово Скурча созвучно со словом Диоскурия, и допусткал возможность, что первые очаги Диоскурии расположены на берегу устья реки Кодора. Раньше в основном все полагали, что только на сухумской набережной. Там проводили раскопки еще в 1950-1960 годах, и сегодня проводятся. Археологические раскопки проводились даже у Парламента. Но в Сухуме древнее V века до нашей эры находок не было найдено. Надгробная плита, датируемая V и IV веками до нашей эры, была обнаружена еще и на берегу Баслы. Более древние следы Диоскурии нас ведут на Сухумскую гору, там имеются более ранние материалы, но где сама Диоскурия, пока еще загадка, но все равно мы находим ее следы", - сказал Цвинария.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Раскопки в Адзюбже завершатся 15 сентября. После археологи планируют проводить лабораторные работы по составлению карты местности и подробному изучению артефактов.

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