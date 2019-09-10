Археолог Цвинария о поиске Диоскуриады: Гулиа предполагал, что на берегу Кодора

Около трех лет абхазские и российские археологи совместно проводят раскопки по поиску древнего города Диоскуриада. Археолог Игорь Цвинария в беседе на радио рассказал о предположениях ученых, что очаги Диоскуриады расположены только в Сухуме.
"Исходя из существующих источников, не только древних, но и современных, и даже по мнению Дмитрия Гулиа, абхазского писателя, который полагал, что слово Скурча созвучно со словом Диоскурия, и допусткал возможность, что первые очаги Диоскурии расположены на берегу устья реки Кодора. Раньше в основном все полагали, что только на сухумской набережной. Там проводили раскопки еще в 1950-1960 годах, и сегодня проводятся. Археологические раскопки проводились даже у Парламента. Но в Сухуме древнее V века до нашей эры находок не было найдено. Надгробная плита, датируемая V и IV веками до нашей эры, была обнаружена еще и на берегу Баслы. Более древние следы Диоскурии нас ведут на Сухумскую гору, там имеются более ранние материалы, но где сама Диоскурия, пока еще загадка, но все равно мы находим ее следы", - сказал Цвинария.
Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.
Раскопки в Адзюбже завершатся 15 сентября. После археологи планируют проводить лабораторные работы по составлению карты местности и подробному изучению артефактов.
Читайте также:
- Новое о древнем: в Меркуле изучают абхазское городище
- Здесь говорили на арамейском: ученые определили язык на древней плите из Очамчыры
- Замок феодала и древний забор: путешествие вдоль Великой Абхазской стены