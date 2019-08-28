Древняя башня в селе Меркула оказалась княжеским дворцом

Археологические раскопки древнего городища в селе Меркула Очамчырского района, где с IV века до нашей эры по XV век нашей эры жили предки абхазов, ведутся с 2015 года.

СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Археологи выяснили, что развалины древней боевой башни в селе Меркула Очамчырского района в действительности княжеский дворец, рассказала на радио Sputnik Абхазия сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Галина Требелева.

"В этом сезоне, в первую очередь, мы смогли определить, что это не боевая башня, а замок или дворец местного князя. Второе – этот объект мы относим к римско-византийскому периоду. Датирующими фактами стали обнаруженные красная керамика, римское стекло и характерная для того времени трехсантиметровая плинфа", - отметила Требелева.

Древнее строение изнутри покрыто штукатуркой. На территории также нашли различные архитектурные алименты, а внутренняя планировка, стены и полы в несколько слоев свидетельствуют о том, что это все-таки не башня, объяснила археолог. Размеры дворца: 12 метров в длину и шесть метров в ширину.

Обнаруженные на месте раскопок артефакты не уникальны, но достаточно информативны, подчеркнула Требелева.

Раскопки в селе Меркула начались в 2015 году. Ученые еще не успели изучить все исторические слои почвы, в которых могут содержаться следы жизни людей тех времен. В экспедиции приняли участие пятеро археологов, которые приехали на работу в Абхазию вместе со своими детьми.

"Всем было очень интересно. Раскопки напоминают в каком-то смысле детектив и дети, приехав домой, сейчас пишут сочинение по этой теме, в том числе, что-то наподобие репортажей. Наши дети, можно сказать, с рождения участвуют в раскопках", - поделилась Требелева.

Продолжить работы в селе Меркула археологи планируют летом 2020 года.

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