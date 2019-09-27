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Смерчь над морем, архивное фото

Смерчи, ливни и грозы надвигаются на Сочи

CC0
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Утром и днем 28 сентября на участке Магри - Веселое возможно возникновение смерчей над морем.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Сильные дожди, ливни с грозами и градом, формирование смерчей над морем прогнозируют в Сочи с вечера 27 сентября, а также в течение суток 28 сентября, сообщает администрация курортного города.

Отмечается, что на реках возможен резкий подъем уровня воды, возрастает риск схода селей малого объема.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

Кроме того, рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

В июле этого года в результате сильных ливней в Сочи были подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, затопило часть федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе.

Сильный ветер повалил конструкции пляжного кафе на железнодорожные пути, было нарушено движение поездов. Кроме того, в результате мощных ливней в Адлерском районе Сочи были подтоплены 11 придомовых территорий.

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