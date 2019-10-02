Командиру сгоревшего в "Шереметьево" Superjet 100 предъявили обвинения

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании "Аэрофлот" совершил жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево" в мае текущего года, в результате чего погиб 41 человек.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Следственный комитет России предъявил командиру самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) обвинение по статье о нарушении правил безопасности полетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

"Расследование продолжается, командиру предъявлено обвинение. "Аэрофлот" оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование", - сказали в пресс-службе.

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