Аэропорт Шереметьево опубликовал хронологию катастрофы Sukhoi Superjet 100

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Аэропорт Шереметьево опубликовал хронологию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Рейс SU1492 Москва — Мурманск вылетел в 18:02. Через десять минут пилот сообщил диспетчеру о возврате в Шереметьево из-за отказа радиосвязи. В 18:13 он сообщил об этом повторно.

Руководитель полетов передал информацию сменному начальнику аэропорта о возвращении судна.

"По докладу командира воздушного судна, причина — отказ радиосвязи и потеря автоматического управления воздушного судна, заход и посадка воздушного судна происходят в штатном режиме", — сказано в публикации.

Самолет коснулся земли в 18:30, сразу после этого начался пожар.

© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova Обнародована расшифровка переговоров пилота Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами

В 18:31 руководитель полетов аэропорта объявил тревогу. Аварийные трапы были выпущены в 18:31, началась эвакуация пассажиров силами экипажа.

Первый пожарный расчет аэропорта приступил к тушению спустя минуту, в 18:32, при нормативном времени три минуты с момента объявления сигнала "Тревога".

Менее чем через минуту прибыл второй расчет. Эвакуацией пассажиров и экипажа занялась аварийно-спасательная команда Шереметьево.

Еще четыре пожарных расчета прибыли в 18:33, в 18:35 спасатели вошли в горящий самолет. Полностью пожар был потушен в 18:48.

К тушению пожара были привлечены 26 спасателей и шесть пожарных автомобилей. Также были задействованы автомобиль газодымозащитной службы, четыре кареты скорой помощи. При тушении пожара использовали 73 тонны специального состава.

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Трагедия в Шереметьево

Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево. Лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт после 28 минут полета.

Пилотам удалось посадить судно со второй попытки. При приземлении у SSJ-100 надломились стойки шасси, загорелись двигатели, начался пожар в хвостовой части самолета.

В результате катастрофы погиб 41 человек, выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело. Рассматриваются несколько версий произошедшего: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр лайнера, неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.

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Из опубликованных переговоров пилотов с диспетчерами следует, что экипаж сообщал о попадании молнии и проблемах со связью и автоматическим управлением самолетом. На вопрос с земли, нужна ли какая-то помощь, командир доложил, что "пока все нормально".