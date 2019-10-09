Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке страны.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили планируемую операцию турецких ВС на севере Сирии, говорится в полученном РИА Новости сообщении администрации турецкого лидера.

"Наш президент обсудил с Владимиром Путиным планируемую военную операцию на востоке от Евфрата, которая внесет вклад в дело мира и стабильности в Сирии и откроет путь процессу политического урегулирования ситуации в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров Эрдоган заявил, что приоритетом Турции является защита прав и интересов сирийского народа. Эрдоган выразил признательность за конструктивную позицию России в этом процессе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле рассчитывают, что Турция во всех ситуациях будет придерживаться постулата о приверженности территориальной целостности Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция США по Сирии очень противоречива и отражает недоговороспособность Вашингтона.

Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

Официальный Дамас осуждает намерения Турции проводить военную операцию на севере Сирии, заявляя, что доводы Анкары о необходимости обеспечить безопасность границы необоснованны.

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