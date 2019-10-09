Цхинвал обвинил Тбилиси в "ползучей оккупации"

В Цхинвале считают, что проект "Шаг к лучшему будущему" Грузия запустила именно для того, чтобы осуществить оккупацию Южной Осетии и Абхазии.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Руководство Грузии осуществляет план "ползучей оккупации" осетинских территорий с использованием финансов западных доноров для "прямого и тотального подкупа" населения Южной Осетии, заявило министерство иностранных дел республики в среду.

"На практике руководством Грузии осуществляется план ползучей оккупации осетинских территорий с использованием финансовых средств западных доноров для прямого и тотального подкупа населения Южной Осетии", - говорится в заявлении на сайте МИД.

В Цхинвале считают, что именно в этом заключается суть нового грузинского проекта "Шаг к лучшему будущему", который реализует политическая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Ранее комитет госбезопасности Южной Осетии обнародовал "секретные документы" СГБ Грузии, которые свидетельствуют, что "ближайшей задачей" Тбилиси является "возвращение потерянных территорий или объединение путем финансовых предложений", прямого подкупа югоосетинского населения. В Тбилиси заявляют, что инициатива правительства Грузии под названием "Шаг к лучшему будущему" подразумевает оказание помощи проживающим в Абхазии и Южной Осетии гражданам в гуманитарных вопросах, в сферах здравоохранения и образования.

"Фоном этих преступных действий продолжает оставаться оголтелая антироссийская кампания с избитыми штампами о "российской оккупации" и "оккупационном режиме". Упрямо отказываясь смотреть правде в глаза и учитывать существующие реалии, в грузинское общество целенаправленно внедряется тезис о неизбежности возвращения Южной Осетии в состав "единого" грузинского государства с присказкой "Запад нам поможет", - отмечается в заявлении внешнепоитического ведомства.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.

Ситуация обсуждается на технических встречах формата Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, а также в рамках Женевских дискуссий, но пока безрезультатно.

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